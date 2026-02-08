Tragedia sulla Paullese, muore il “nonno” del Piedibus di Spino d’Adda

Viaggiava con la moglie, quando l’auto di famiglia è stata travolta da un’altra macchina, lungo la Paullese di Spino d’Adda, nei pressi del supermercato In’s. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, la vittima Felice Capuano, 82enne di Spino molto conosciuto in paese per essere stato un attivissimo volontario. Tra le altre cose, aveva “inventato” ormai più di vent’anni fa il “Piedibus”, il sistema di accompagnamento protetto a piedi dei bambini delle scuole elementari nel percorso casa-scuola.

Tragedia a Spino, muore 82enne del paese

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, che è avvenuto attorno alle 11.40 lungo la provinciale Paullese, all’incrocio con via Parma. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime ai soccorritori intervenuti sul posto da Lodi con due automediche e due ambulanze. Anche la moglie, 78 anni, che viaggiava accanto a lui sulla Toyota Auris di famiglia, è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. Sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polstrada di Crema, per i rilievi di rito.

Chi era Felice Capuano

Felice Capuano era considerato in paese l'”inventore” del piedibus, che nacque per una sua idea da un torpedone “umano” di bimbi a piedi, accompagnati da adulti volontari, ed un carretto per il trasporto degli zaini. Tutto partì da una sua idea, e lui stesso continuò a fare il volontario ogni mattina, fino a quando l’età glielo ha consentito.