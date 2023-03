Tenta di rubare gasolio da un camion in sosta, denunciato

Ha provato a rubare del gasolio da un autocarro parcheggiato, ma è stato scoperto dai carabinieri di Rivolta. Denunciato per tentato furto aggravato un 55enne italiano con precedenti di polizia già sorpreso anche recentemente a commettere dei furti di gasolio dai camion in sosta.

Tentato furto di gasolio a Pandino

Il controllo è scattato lo scorso 25 marzo quando intorno alle 23 alla centrale operativa di Crema è giunta la segnalazione di un furto di gasolio ai danni di un camion in sosta a Pandino. Sul posto si sono portati i carabinieri della stazione di Rivolta. Giunti sul luogo della segnalazione i militari hanno trovato il camion e l'autista del mezzo. Sull'asfalto era rimasta una chiazza di gasolio, proprio sotto al serbatoio del camion segno del tentativo di furto messo in atto poco prima.

Sorpreso dall'autista fugge in paese

L’autista ha raccontato di aver visto una persona prelevare del gasolio dal suo camion ed era sceso in strada ma l’altro uomo era scappato verso il centro di Pandino. Dopo aver fornito ai militari una precisa descrizione del soggetto sono subito iniziate le ricerche. I militari lo hanno cercato nelle vie limitrofe e, poco dopo, lo hanno visto e raggiunto bloccandolo e identificandolo.

Bloccato e identificato dai carabinieri

I militari hanno subito sentito un forte odore di gasolio provenire dai suoi vestiti e quindi hanno capito che era la persona che cercavano,

tenuto conto che era vestito esattamente come era stato descritto dall’autista del camion. Con sé non aveva taniche, tubi in gomma o arnesi

da scasso, ma é stato riconosciuto come l’autore del tentato furto ed è stato accompagnato in caserma, dove è stato denunciato all’autorità

giudiziaria.