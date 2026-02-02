Furto da 400mila euro in un’azienda cosmetica, i carabinieri recuperano il furgone con la refurtiva

Il colpo è avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 febbraio, poco dopo le 2. A lanciare l’allarme è stato il personale di vigilanza privata dell’azienda

di Ahlam Dakir

Un ingente furto ai danni di un’azienda di cosmesi del Cremasco è stato sventato nella notte dai carabinieri della Compagnia di Crema, che sono riusciti a recuperare un furgone carico dell’intera refurtiva, per un valore complessivo di circa 400 mila euro.

Furto in un’azienda di cosmesi

Il colpo è avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 febbraio, poco dopo le 2. A lanciare l’allarme è stato il personale di vigilanza privata dell’azienda, con sede a Dovera e specializzata nella produzione di cosmetici, che ha contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri segnalando un furto in atto. Secondo quanto riferito, almeno otto malviventi, dopo aver forzato un cancello, si erano introdotti nell’area di parcheggio dei mezzi aziendali e, tagliando il telone di un rimorchio, stavano sottraendo numerosi cartoni di prodotti cosmetici pronti per l spedizione, realizzati per conto di un noto marchio del settore.

Immediato l’intervento dei carabinieri, che hanno attivato un articolato dispositivo di controllo già predisposto nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione contro i furti, in particolare nelle ore notturne e nei fine settimana. All’operazione hanno preso parte più pattuglie delle stazioni dipendenti dalla Compagnia di Crema, l’Aliquota Operativa e la Radiomobile.

Furgone individuato e inseguito

Nel frattempo, era stato segnalato che il furgone utilizzato dai ladri, con targa straniera e carico di merce rubata, si stava allontanando dall’azienda. Le pattuglie hanno quindi cinturato la zona per intercettare il mezzo in fuga. Il furgone è stato individuato sulla SP 472 da una pattuglia della Radiomobile di Crema, che si è posta all’inseguimento. Il conducente, ignorando l’alt dei militari, ha imboccato la SP 415 in direzione Milano.

Giunto allo svincolo per Spino d’Adda, il furgone ha improvvisamente deviato verso il centro abitato, per poi accostare a bordo strada. Il conducente è quindi sceso dal mezzo e si è dato alla fuga nei campi circostanti, riuscendo a far perdere le proprie tracce grazie all’oscurità e alla fitta vegetazione. Le ricerche, proseguite con l’arrivo di ulteriore pattuglie, non hanno consentito di rintracciare i fuggitivi.

Recuperata la merce, valeva 400mila euro

All’interno del furgone abbandonato sono state rinvenute numerose scatole contenenti prodotti di bellezza, per un valore stimato di circa 400 mila euro. L’intera refurtiva è stata restituita al titolare dell’azienda, mentre il veicolo è stato posto sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici necessari all’identificazione dei responsabili.