Suor Maria Luisa Ciceri è la nuova Superiora Generale delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento

Cronaca

Dalla laboriosa Inzago alla guida dell’Istituto fondato da San Francesco Spinelli a Rivolta: il percorso di una donna forte, spirituale e preparata.

Dalla laboriosa Inzago alla guida dell’Istituto fondato da San Francesco Spinelli a Rivolta: il percorso di una donna forte, spirituale e preparata.

Un “sì” forte della grazia: la nomina in un clima di preghiera

Martedì della scorsa settimana, nella suggestiva cornice della Casa Madre delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento, si è vissuto un momento storico e profondamente spirituale. Suor Maria Luisa Ciceri è stata eletta nuova Superiora Generale dell’Istituto di Rivolta, al termine di una celebrazione carica di silenzio, preghiera e attesa. Un momento toccante culminato con il suo "sì" commosso, pronunciato "solo forte della grazia di Dio", tra gli applausi dell’assemblea e il canto del Magnificat. La cerimonia ha segnato il passaggio del testimone da madre Isabella Vecchio alla nuova guida, eletta nel cuore del 18° Capitolo Generale, che si è chiuso con una messa di ringraziamento venerdì scorso. A sostenere suor Maria Luisa nel cammino appena iniziato sarà un Consiglio rinnovato, composto da suor Elena Ferrari, suor Anne Marie Diamacoune, suor Monica Previtali e suor Marilena Frazzini.

Una vocazione maturata tra scienza, oratorio e missione

Chi è suor Maria Luisa Ciceri? Classe 1963, originaria di Inzago, è cresciuta negli oratori del paese dove ha mosso i primi passi di servizio e ascolto. Prima di abbracciare la vita religiosa, ha seguito un percorso di studi e lavoro nel campo medico: laureata come Tecnico di laboratorio, ha prestato servizio in importanti ospedali milanesi come il Policlinico e il San Raffaele. Nel 1989 la svolta vocazionale: l’ingresso nell’Istituto delle Adoratrici, seguito dalla prima professione nel 1992. Da allora, la sua vita si è intrecciata profondamente con quella della comunità religiosa, in una continua crescita spirituale e accademica. Ha conseguito una Laurea in Scienze Religiose e un Baccalaureato in Scienze per la Formazione dei Formatori. Per oltre vent’anni ha ricoperto il delicato ruolo di maestra delle novizie, oltre a incarichi di responsabilità come segretaria e consigliera generale.

Una guida con lo sguardo al futuro, radicata nella fede

Fin dal suo primo intervento come Superiora Generale, suor Maria Luisa ha tracciato con chiarezza la direzione del nuovo cammino: "Aiutiamoci nel quotidiano a custodire e alimentare il tesoro, il Signore con noi, per noi". Parole semplici, ma dense di significato, che riflettono lo spirito con cui si appresta a guidare l’Istituto: una spiritualità concreta, comunitaria, saldamente radicata nel carisma fondativo di San Francesco Spinelli ma proiettata verso le sfide del nostro tempo. La sua figura rappresenta un ponte tra tradizione e innovazione: una donna che unisce dolcezza e rigore, competenza e preghiera, cuore e visione. Con suor Maria Luisa Ciceri, le Adoratrici del Santissimo Sacramento iniziano una nuova tappa del loro viaggio, con la certezza che la guida scelta saprà accompagnare ogni sorella con discrezione, umiltà e forza interiore.