Stretta sullo spaccio, arrestato un 35enne a Vailate

(nella foto la droga sequestrata a Castel Gabbiano)

Doveva scontare una condanna per spaccio: a finire in manette un 35enne con precedenti fermato dai carabinieri della stazione di Vailate. La stretta sullo smercio di sostanze stupefacenti ha portato anche alla denuncia di un 24enne fermato a Castel Gabbiano.

Arrestato un 35enne per spaccio

La sera del 9 ottobre i militari dell’Arma hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Cremona, nei confronti di un 35enne condannato in via definitiva per spaccio di stupefacenti. L’uomo destinatario del provvedimento

dovrà scontare una pena di due anni, quattro mesi e 20 giorni di reclusione relativa a una condanna per detenzione ai fini di spaccio di

stupefacenti risalente all’aprile del 2024, emessa dal Tribunale di Cremona, recentemente divenuta definitiva ed esecutiva.

Le indagini partite dalla segnalazione dei vicini

L’uomo e la sua compagna erano stati arrestati a inizio gennaio 2024 per il possesso 70 panetti di hashish, per un totale di 6,4 chili. Ad avviare l’attività investigativa era stata la segnalazione di un frequente andirivieni di persone nell’abitazione dei due, allora 33enni, che aveva finito per insospettire i vicini.

Il controllo quotidiano della coppia attraverso costanti pedinamenti, che avevano documentato le frequentazioni di soggetti gravati da pregiudizi penali e noti assuntori, aveva confermato agli investigatori che la coppia era dedita allo smercio di droga. E nel corso dell’attività di indagine, era stata individuata anche una seconda abitazione adibita a deposito e stoccaggio della sostanza.

Proprio nel garage del secondo appartamento era stata trovata una valigia contenente l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente che

aveva fatto scattare le manette. Il Tribunale di Cremona aveva emesso la condanna per i fatti commessi e accertati. L’Ufficio Esecuzioni Penali di Cremona ora ha emesso l’ordine di carcerazione per la pena da scontare, trasmettendo il provvedimento ai Carabinieri della Stazione di Vailate, che lo hanno rintracciato ed arrestato, accompagnandolo al carcere di Cremona.

Getta la cocaina dal finestrino, 24enne denunciato

Un 24enne – con precedenti e residente nella Bergamasca – è stato, invece, denunciato dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema dopo essere stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina. I militari dell’Arma lo hanno fermato nel pomeriggio di ieri, venerdì 10 ottobre, durante un normale controllo del territorio. Intorno alle 16 il 24enne è stato notato mentre transitava sulla Sp 11 a Castel Gabbiano.

Alla vista della pattuglia, l’uomo ha imboccato la SP 15 e, credendo di non essere visto, ha lanciato dal finestrino una bottiglia di succo di frutta per poi fermarsi, dopo alcune centinaia di metri, a seguito di intimazione dell’alt da parte dei Carabinieri. E’ stato identificato ed i militari hanno recuperato la bottiglia che era stata gettata che è risultata contenere 14 dosi di cocaina già pronte per la vendita. E’ stato perquisito, ma con sé non aveva niente altro. E’ stato, quindi, accompagnato in caserma a Crema dove lo stupefacente, del peso di 9 grammi, è stato sequestrato e il 24enne è stato denunciato per la detenzione illecita.