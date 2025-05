Stava per trasportare 51 studenti in gita, ma era senza assicurazione

Stava per caricare 51 studenti per portarli in gita in Veneto. Ma il bus - uno di quelli a due piani - era senza assicurazione. E la sua corsa è finita... ancora prima di cominciare.

I controlli della Stradale sui pullman delle gite scolastiche

È successo nella mattinata di giovedì 22 maggio, durante una serie di controlli di routine che la Polizia Stradale di Crema effettua proprio sui pullman utilizzati dalle agenzie di trasporto per effettuare servizi richiesti dalle scuole. Tipicamente, le gite scolastiche, ma non solo. In questo caso, nel mirino è finita un'azienda bergamasca.

In gita in Veneto ma senza assicurazione

L’autobus in questione, a due piani, avrebbe dovuto portare 51 alunni di una scuola primaria di Crema in Veneto per una gita di fine anno scolastico. Dai controlli, effettuati dagli agenti prima della partenza è però emerso che il pullman era privo di copertura assicurativa. Se per il conducente è finita con una pesante sanzione, e con il sequestro del mezzo, fortunatamente l'inconveniente non ha fermato la voglia dei ragazzi di festeggiare insieme la fine dell'anno scolastico: sul posto sono arrivati due mezzi sostitutivi e le classi hanno potuto partire. Stavolta, entrambi i mezzi erano "coperti".

"Mi sono dimenticato di pagare"

Il proprietario del primo mezzo, invece, si è giustificando con gli agenti dicendo di non aver pagato la quietanza della copertura assicurativa per “dimenticanza”. Scusa ovviamente insufficiente a fermare multa e sequestro.

Non è peraltro il primo controllo , a carico di questo genere di veicoli. Alcuni giorni fa, sempre una pattuglia del Distaccamento di Crema, ha accertato che un autobus aveva installato cinture di sicurezza non funzionati: il conducente è stato sanzionato e gli veniva intimato di sostituire il veicolo prima della partenza. Questo caso, verificatosi in un paese del cremasco, riguardava un altro istituto scolastico ed altra impresa di trasporto persone.