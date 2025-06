Spino piange l'ex sindaco Luigi Gandelli

Si è spento a 84 anni l’ex sindaco Luigi Gandelli, uomo di fede e al servizio della comunità. L'ex primo cittadino di Spino è morto lunedì lasciando la moglie Tina e i due figli Graziano e Gabriele.

Sindaco dal 2011 al 2006

Ex sindaco di Spino dal 2001 al 2006 con una lista civica vicina al centro destra, è ricordato dalla comunità per il suo impegno politico sempre finalizzato al bene dei cittadini. Uomo di fede, pensionato dopo anni passati a lavorare in una azienda meccanica, era ancora presidente del "Movimento cristiano lavoratori" del paese, da lui stesso fondato.

"Nel suo mandato ero consigliere di minoranza – ha dichiarato il sindaco EnzoGalbiati – Avevamo visioni differenti politicamente parlando, ma Luigi era una persona seria, pragmatico nel suo modo di fare, molto generoso soprattutto nel suo impegno nel mondo del lavoro. Proprio lui ha fondato l’Mcl, tutt’ora attiva sul territorio di Spino".

I ricordi del mondo politico

Anche gli ex consiglieri di opposizione hanno voluto lasciare un breve ricordo del loro "rivale" politico.

"Avversari in politica, uniti nel lavoro per il bene della nostra comunità – ha commentato Giovanni Falato – Ho appreso da poco della scomparsa di Luigi, mi unisco al dolore dei familiari per la perdita". "Sono stati cinque anni di battaglie consiliari memorabili – ha proseguito Claudio Bordogna – ogni occasione di confronto molto duro tra maggioranza e noi quattro di opposizione. Un’aspra dialettica, sempre però nel rispetto della persona. Negli ultimi anni ho incontrato spesso Gino, e insieme ricordavamo con nostalgia i passati scontri. Sono molto dispiaciuto per la sua scomparsa". "Non conoscevo molto Luigi al di fuori dell’ambito politico anche perché sono stato solamente un anno all’opposizione quando lui era sindaco – ha dichiarato Pierluigi Tamagni – Sicuramente ricordo il suo indiscusso impegno a favore degli spinesi, in politica, e soprattutto nel sociale".

I funerali si sono svolti mercoledì nella chiesa parrocchiale, la salma è stata sepolta nel cimitero locale.