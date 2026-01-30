Spino, auto rubata inseguita per 20 chilometri fin nel lodigiano: un arresto

Fuggono all’Alt a bordo di un’auto rubata e ingaggiano un inseguimento per oltre 20 chilometri fin nel lodigiano. Fermati dai carabinieri, uno è riuscito a scappare, l’altro – un 21enne senza fissa dimora e con precedenti di Polizia, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione di auto.

Fuggono all’Alt dei carabinieri

E’ successo ieri pomeriggio, giovedì 29 gennaio 2026, verso le 17.45, quando una pattuglia della Radiomobile di Crema si trovava sulla SP 415 nel comune di Spino d’Adda e ha notato un’auto con targa straniera, con due persone a bordo, che viaggiava in direzione di Milano. Hanno seguito l’auto, poi i militari hanno intimato l’Alt. Il conducente ha finto di fermarsi per poi ripartire a forte velocità, dando vita a una pericolosa fuga con sorpassi azzardati e movimenti sulla corsia opposta di marcia per evitare di essere affiancato dai carabinieri.

Il controllo della targa del veicolo ha permesso di comprendere immediatamente la ragione della fuga, risultando oggetto di un furto avvenuto a inizio gennaio in provincia di Milano. Dopo avere superato i centri abitati di Zelo Buon Persico, Cervignano d’Adda e Galgagnano – nel lodigiano – guidando sempre in modo pericoloso e superando alcuni semafori rossi, l’auto dei fuggitivi è giunta a Mulazzano dove, in una frazione, l’auto ha imboccato una strada sterrata, percorsa per alcune centinaia di metri finché il veicolo si è impantanato nel fango.

Inseguito a piedi e fermato il conducente dell’auto

A quel punto dall’auto sono scesi i due soggetti che sono fuggiti a piedi, prendendo diverse direzioni. I militari hanno inseguito a piedi il conducente per circa un chilometro, raggiungendolo nei pressi di un canale irriguo dove si è nascosto sotto alberi e cespugli presenti sulla sponda. E’ stato raggiunto e bloccato, ma ha provato a liberarsi con calci e spintoni.

Definitivamente bloccato, i militari lo hanno ammanettato e accompagnato all’auto di servizio. Il secondo uomo è stato cercato nella zona dalle altre pattuglie giunte in supporto, senza esito. Poi i militari hanno perquisito l’auto usata per la fuga, senza trovare nulla di utile.

L’uomo, privo di documenti, è stato accompagnato in caserma a Crema dove è stato fotosegnalato ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione, tenuto conto che l’auto che guidava è risultata essere stata rapinata a inizio gennaio scorso in

provincia di Milano.

Il 21enne è stato anche sanzionato per avere guidato senza patente. E’ stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Crema e questa mattina, 30 gennaio 2026, è stato accompagnato al Tribunale di Lodi dove il Giudice ha convalidato l’arresto, applicando la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e ha rinviato l’udienza al prossimo 27 febbraio. Quindi, l’uomo è stato rimesso in libertà.