Spaventoso incidente sulla Provinciale maledetta, diversi feriti

Quattro auto coinvolte e diversi feriti, tra i quali anche una famiglia di Spino d'Adda con mamma e figli. E' il bilancio, pesante, dell'ennesimo incidente avvenuto lungo la Provinciale Paullese a Spino, attorno alle 20.30 di oggi mercoledì 5 luglio.

Schianto sulla Paullese, di nuovo: diversi feriti

L'incidente è avvenuto all'altezza del distributore di benzina Tamoil. Una decina, stando a quanto emerso, le persone coinvolte: sul posto si sono portati in codice rosso due elicotteri dell'elisoccorso e quattro ambulanze, oltre ad un'automedica. Sono quattro le auto coinvolte, tra cui quella su cui viaggiava una donna di Spino insieme a due bambini. Secondo alcuni testimoni, una delle auto coinvolte stava effettuando un sorpasso, quando ha travolto un altro veicolo che stava invece reimmettendosi sulla Provinciale dal piazzale del distributore. Dopo il primo impatto, l'auto ha travolto anche altri due mezzi. Una delle auto è finita nel fosso che costeggia la strada. A bordo, una donna con due figli, rimasti incastrati tra le lamiere. Non sono note al momento le condizioni delle persone coinvolte. Sul posto ambulanze provenienti dalle Rivolta, Lodi, Pessano, Paullo, oltre ai Vigili del fuoco e a Carabinieri e Polstrada per i rilievi di rito e per indagare sulla dinamica esatta del grave sinistro.

Da tempo il Comune chiede più sicurezza

La strada Paullese è rimasta completamente bloccata per i rilievi. Sul posto anche il sindaco di Spino d'Adda Enzo Galbiati: da tempo il primo cittadino del paese chiede interventi viabilistici risolutivi ed urgenti, per mettere in sicurezza una strada che troppo spesso è teatro di incidenti anche molto gravi.