Ennesimo incidente sulla Paullese, il sindaco: "Scriveremo ancora a Provincia e Prefettura"

Spino d'Adda

Per il primo cittadino serve un autovelox che limiti gli eccessi di velocità

Ancora un incidente sulla Paullese, in prossimità della curva, il sindaco di Spino d'Adda Enzo Galbiati: "Scriveremo ancora a Provincia e Prefettura".

Incidente sulla Paullese

Il frontale verificatosi domenica 8 maggio all’alba riapre il capitolo sicurezza sull’ex statale, dove la strada disegna una parabolica. Due veicoli provenienti da direzioni opposte si sono scontrati ed entrambi gli automobilisti sono rimasti feriti nell’incidente.

Un tratto di strada, quello compreso fra il ponte sull’Adda e il punto di inizio della doppia corsia, che già in passato è stato al centro delle cronache, inducendo l’Amministrazione del Comune rivierasco a rivolgersi a Prefettura e Provincia per mettere in sicurezza il tracciato.

"La Provincia ci rispose che, in attesa della riqualificazione e raddoppio della Paullese, avrebbe fatto degli interventi - ha spiegato Galbiati - Su un lato hanno chiuso l’accesso al ristorante 'Zoy', ma hanno lasciato aperti quelli presenti sull’altro. Tuttavia, la maggior parte degli incidenti si verifica perché il tratto di carreggiata è una semi-curva e chi proviene da Milano tende a stare sulla sinistra, visto che la strada diventa a due corsie. Invece, chi viene da Crema arriva a forte velocità nonostante il limite di 70 Km/h".

Gli accessi aperti

Altri due accessi rimasti aperti si trovano uno in corrispondenza del ristorante "Il carnivoro" e l’altro pochi metri prima.

"Il primo accesso che si incontra venendo da Milano conduce al 'Motel Adda' e alla ditta 'Baretti', ma viene utilizzato dagli spinesi che vogliono entrare in paese evitando il giro lungo dallo svincolo della Paullese - ha aggiunto ancora il sindaco - Svoltando, si rischia di causare rallentamenti che possono generare dei tamponamenti, specie se gli automobilisti alle spalle non rispettano i limiti".

"Necessario autovelox"

Poi l’annuncio che il Comune scriverà nuovamente a Provincia, Prefettura e Polizia stradale, per premere sull’installazione dell’autovelox come deterrente agli eccessi di velocità.