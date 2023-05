Spaventosa esplosione in una fonderia del Cremonese, gravissimi tre dipendenti

L'olio incandescente e le tubature saltate dopo lo scoppio di una bombola hanno colpito in pieno cinque lavoratori

I feriti più gravi sono stati portati in ospedale con i due elicotteri fatti partire da Milano e Parma per raggiungere velocemente i centri ustionati.

48enne, 67enne e 38enne gravissimi

Spaventosa esplosione quella che si è verificata nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 maggio 2023, alla fonderia Trade Broker nella frazione San Vito del Comune cremonese di Casalbuttano. Erano le 15 quando cinque dipendenti che stavano lavorando vicino ad un impianto sono stati travolti dallo scoppio di una bombola usata per portare in pressione un macchinario. L'esplosione è stata così forte da far saltare alcune tubature e da rovinare le pareti ed il tetto. I cinque lavoratori sono stati colpiti in pieno dall'olio bollente e da diversi pezzi di metallo ma ad avere la peggio sono stati tre di loro. Il più grave è un uomo di 48 anni bresciano ma non sono in buone condizioni neanche un 67enne cremonese e un 38enne di origine indiana. Gli altri feriti, un altro 38enne indiano ed un connazionale 39enne, sono stati portati al Maggiore di Cremona in ambulanza e sono in condizioni migliori rispetto ai colleghi. Per i tre gravissimi sono stati fatti arrivare due elicotteri del 118 decollati da Milano e Parma e attirati nei pressi dell'azienda.

Ricoverati nei centri per gli ustionati

Il 48enne è stato trasportato d'urgenza al Niguarda di Milano dove è ricoverato ricoverato al Centro ustioni e chirurgia plastica ricostruttiva. Il 67enne e il 38enne sono stati invece portati in eliambulanza al Centro grandi ustionati dell'ospedale di Parma per ricevere tutte le cure del caso. Poco dopo l'incidente, sul posto si sono presentati anche i carabinieri e gli ispettori di Ats Val Padana. Gli esperti hanno constatato la causa dell'esplosione, è scoppiata una bombola che doveva portare in pressione un impianto necessario alla fusione dell'alluminio. In questo momento stanno svolgendo altre verifiche raccogliendo anche testimonianze. L'azienda è stata messa sotto sequestro per permettere agli agenti e agli ispettori di fare tutti gli accertamenti e capire come mai sia esplosa la bombola. Il fatto è stato commentato anche dal sindaco, ha dichiarato infatti che non si erano mai verificati incidenti del genere alla Trade Broker.