Sotto la maglietta un coltello da cucina, denunciato 44enne in stato di ebrezza

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno denunciato un uomo di 44 anni, con precedenti di polizia a carico, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Circolava ad Offanengo con un coltello da cucina sotto la maglietta.

Una zuffa al parco comunale

Ieri pomeriggio, primo maggio, verso le 18.30, durante il servizio di vigilanza del territorio, i carabinieri della Radiomobile di Crema sono stati inviati in piazza Patrini dove era stato segnalato un litigio abbastanza acceso tra più persone. Arrivati rapidamente sul posto, i militari non hanno trovato nessuno coinvolto in una zuffa e hanno perlustrato le aree limitrofe per cercare le persone segnalate o eventuali testimoni. Poi sono stati inviati nei pressi del parco comunale dove stava intervenendo anche personale sanitario in soccorso a un uomo aggredito, seduto a terra con un livido all’occhio sinistro causato da un pugno ricevuto al volto. I carabinieri hanno quindi cercato di ricostruire quanto accaduto alla vittima, ed è emerso che quest’ultima aveva attaccato briga con un altro uomo per futili motivi ed era stata colpita con un oggetto.

Sotto la maglietta un coltello da cucina

In loco c’era anche un altro uomo, evidentemente in stato di ebrezza, ma è stato accertato che era solo un curioso che si trovava di passaggio in zona. Gli uomini dell’Arma hanno fatto accompagnare l’aggredito in ospedale, mentre l’ubriaco, 44 anni, ha continuato a gridare e a disturbarli finché hanno notato il manico di un coltello spuntare sotto la t-shirt che indossava. Bloccato e perquisito, è stato rivenuto un coltello da cucina della lunghezza complessiva di 19 centimetri, di cui il 44enne non ha saputo giustificare il possesso. La lama è stata subito sequestrata e il 44enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.