Si getta nell’Adda per salvare il nipote: lo zio muore, gravissimo il bimbo

Ennesima tragedia tra le acque del fiume, poco fa, tra Truccazzano e Rivolta d’Adda.

Zio tenta di salvare il nipote, ma muore annegato

Sono terminate pochi minuti fa le operazioni dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Milano, che hanno recuperato dalle acque dell’Adda il corpo di un uomo di origini indiane. L’uomo era in compagnia del fratello e del nipotino di quattro anni, trasportato quest’ultimo in elisoccorso all’ospedale di Bergamo in condizioni critiche dopo essersi tuffato nelle acque del fiume. Sul posto presente anche una APS del Distaccamento di Gorgonzola, 118 e Carabinieri.

Secondo quanto riportato da alcuni testimoni, il padre e lo zio del bambino erano in acqua, quando il piccolo, di appena quattro anni, si sarebbe tuffato accusando subito difficoltà a causa della corrente del fiume. Nel tentativo di soccorrerlo avrebbe avuto la peggio lo zio, il cui corpo è stato recuperato dai sommozzatori ed è ora a disposizione dall’autorità giudiziaria. La vittima, come il fratello e il nipote sono di origine indiana. Il bambino, invece, è stato trasportato in elisoccorso al Papa Giovanni di Bergamo, e le sue condizioni appaiono critiche.