Si è spento dopo una lunga malattia, l’ex comandante dei carabinieri di Crema Antonio Savino

Si terranno giovedì 18 alle 10,30 nella chiesa parrocchiale dei Sabbioni, a Crema, i funerali del maggiore Antonio Savino, per nove anni alla guida della Compagnia carabinieri di Crema.

Lutto per il maggiore Savino

Si è spento oggi all’età di 70 anni Antonio Savino, maggiore dei carabinieri, in pensione dal 2014. Arrivato a Crema nel 2005 aveva concluso la sua carriera in città restandoci, con la famiglia, anche dopo aver tolto la divisa. Casertano d’origine, era sposato e aveva due figli. Diplomato in ragioneria seguì, però, la carriera militare prima a Torino e poi a Napoli. Dopo il concorso da ufficiale arrivò il trasferimento a Parma e raggiunto il grado di capitano arrivò a Crema dove restò fino al 2014. Negli ultimi anni ha lottato contro un male che l’aveva colpito.

La camera ardente verrà allestita nelle prossime ore nella sala del commiato Gatti di via Libero Comune.