Sì alla ciclabile per Trezzolasco, ma quanti dubbi

Si accende il dibattito attorno alla pista ciclabile che dovrebbe collegare Sergnano a Trezzolasco. I gruppi di minoranza "Siamo Sergnano" e "Scelgo Sergnano" alzano la voce e chiedono trasparenza: con una mozione protocollata il 21 maggio, i consiglieri Marco Angelo Riva, Mario Angelo Andrini, Giampaolo Samarani e Paolo Franceschini hanno ufficialmente richiesto la convocazione di un’assemblea pubblica.

Nel mirino dell’opposizione c’è il progetto di fattibilità affidato dal Comune al Consorzio.it. L’opera, ancora in fase di studio, ha l’obiettivo di creare un collegamento sicuro per pedoni e ciclisti tra i due centri abitati. Tuttavia, i consiglieri sollevano dubbi importanti.

"Dalla documentazione disponibile risulta che la pista correrebbe sul lato sinistro della SP ex SS 591 in direzione nord. Ma perché non valutare un tracciato alternativo, magari più funzionale o meno impattante?». Il nodo più critico riguarda il coinvolgimento di un’azienda agricola, che si oppone al tracciato previsto e avrebbe già intrapreso un’azione legale contro il Comune. «Non risulta – incalzano i consiglieri – che siano state prese in considerazione soluzioni alternative".