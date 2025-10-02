Sei asini in fuga per la libertà finiscono travolti da un’auto

Scappano dal loro recinto, ma la fuga per la libertà per sei asini finisce in tragedia. E’ successo sabato scorso intorno alle 23.30 nella campagna di Vailate.

Asini in fuga

Una “Volkswagen T-Roc” in viaggio sulla strada che porta in paese si è trovata improvvisamente la carreggiata sbarrata da sei asini. L’auto, che procedeva all’altezza del nuovo supermercato e della zona industriale, non ha potuto evitare l’impatto: due degli animali sono morti sul colpo, mentre altri quattro si sono dileguati nei campi circostanti.

A bordo del veicolo c’erano due giovani, rimasti feriti nello scontro. Le loro condizioni, fortunatamente, non sono gravi: sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Treviglio dall’automedica e ambulanza giunte sul posto. L’intervento della Polstrada di Seriate ha permesso di ricostruire l’accaduto: gli animali, appartenenti a una vicina fattoria, sarebbero riusciti a fuggire dopo aver divelto il recinto del loro recinto.

Una fuga notturna conclusasi tragicamente, con conseguenze serie sia per gli animali che per gli occupanti dell’auto, andata completamente distrutta. I quattro asini superstiti sono ancora dispersi, mentre proseguono le ricerche nelle campagne della zona. Intanto, si indaga per accertare eventuali responsabilità legate alla custodia degli animali.