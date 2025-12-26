Secondo Cogrossi alla guida della Riabilitazione delle Dipendenze: nuova sfida per l’Asst Crema

Un ritorno che segna una nuova fase

Il dottor Secondo Cogrossi è il nuovo direttore della “Struttura Complessa di Riabilitazione delle Dipendenze dell’Asst Crema”, con sede all’ospedale Santa Marta di Rivolta d’Adda. Un incarico che rappresenta non solo un passaggio professionale di rilievo, ma anche un ritorno alle origini: dopo quasi trent’anni di esperienza maturata tra il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura e il Centro Psico Sociale dell’Asst Crema, e dopo la guida della Psichiatria dell’Asst Cremona dal 2022 al 2025, Cogrossi rientra nel territorio cremasco con l’obiettivo di aprire una nuova stagione nel trattamento delle dipendenze.

“Arrivo con la motivazione di affrontare una nuova sfida professionale – spiega – Ascolto e lavoro di squadra sono elementi fondamentali per accompagnare le persone nel loro percorso di cura”.

Più equipe, meno attese, più territorio

Al centro del nuovo corso ci sono il rilancio del servizio e il potenziamento dell’équipe multidisciplinare, elementi chiave per rendere più efficaci i percorsi di cura. Riduzione delle liste d’attesa, riprogrammazione dei ricoveri e rafforzamento delle attività territoriali sono tra le priorità indicate dal direttore, insieme a una collaborazione sempre più stretta con Medici di Medicina Generale e Case di Comunità. Il reparto si occupa di dipendenze da alcol, sostanze stupefacenti, farmaci e gioco d’azzardo patologico.

“Il cambiamento è sempre possibile – continua Cogrossi – ma nessuno deve affrontarlo da solo, la riabilitazione richiede un approccio integrato e una stretta collaborazione tra competenze cliniche, sociali e psicologiche”.

Un messaggio chiaro che riassume la filosofia di un servizio orientato alla cura, alla rete e alla speranza.