Scomparso da due giorni sui monti in Trentino, si continua a cercare Antonio Cappellini

Allarme

L'ultimo avvistamento risale alle 14 di mercoledì quando il 79enne è stato visto pranzare alla Malga Alta di Fazzon

Era uscito mercoledì a cercar funghi, ma non ha fatto più ritorno. L'allarme è scattato ieri, giovedì, dopo i tentativi di un amico, caduti nel vuoto, di mettersi in contatto con lui.

Fungaiolo scomparso in Trentino

Proseguono senza sosta le ricerche del 79enne di Vailate Antonio Cappellini scomparso nei boschi sopra il comune di Pellizzano, in Val di Sole (Trentino). L'ultimo avvistamento risale alle 14 di mercoledì quando il 79enne è stato visto pranzare alla Malga Alta di Fazzon dove, tra l'altro, è stata ritrovata parcheggiata la sua auto.

La macchina dei soccorsi, attivata in seguito alla chiamata al Numero Unico per le Emergenze, ha visto un dispiegamento di forze imponente.

Oltre ai vigili del fuoco del distretto Val di Sole e al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, sono impegnate nelle ricerche via terra le stazioni Val di Sole, Rabbi, Pejo, Vermiglio, Valle di Non e Alta Valle di Non del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, coadiuvate nelle operazioni dal Gruppo Ricerca e dalle Unità Cinofile, a cui si sono aggiunte le Unità Cinofile Molecolari della Scuola Provinciale. Al momento nessuna traccia dello scomparso.

Nella notte sono state perlustrate le strade forestali. Alla Malga Alta di Fazzon è stato allestito un campo avanzato da cui verranno coordinate le successive operazioni. Cappellini, al momento della scomparsa, indossava una maglietta nera e pantaloni della tuta grigi.