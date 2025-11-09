Schianto sulla Sp 90, ferita una bimba di tre anni

La Sp 90, tra Rivolta e Pandino, poco prima delle 15 è stata teatro di un brutto incidente in cui sono rimaste coinvolte quattro persone, un giovane di 24 anni, due uomini di 70 e una bimba di tre.

Scontro tra due auto

Un frontale tra una “Volkswagen Golf” e una “Mitsubishi” ha paralizzato la Provinciale, per ora chiusa. Coinvolte quattro persone, tra cui una piccola di tre anni. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute le Forze dell’ordine, i Vigili del fuoco. oltre a un’automedica, un’ambulanza della Croce rossa di Caravaggio, una della Croce bianca di Melzo e l’elisoccorso che si è alzato in volo da Milano, in codice rosso. Le condizioni dei feriti sembrano però meno gravi del previsto, il codice infatti è diventato giallo. La missione è ancora in corso, seguono aggiornamenti.