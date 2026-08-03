Schianto sulla Sp 19 a Capralba, ferito un 67enne di Mozzanica

L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9.20: a restare coinvolti sono stati una 57enne di Crema e un 67enne di Mozzanica

Sono stati traferiti entrambi in ospedale in codice giallo i due feriti nell’incidente avvenuto questa mattina, 3 agosto 2026, a Capralba lungo la Sp 19 che porta alla frazione di Campisico.

Schianto tra due auto

L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9.20. A restare coinvolti nel sinistro sono stati una 57enne di Crema alla guida di una Fiat Panda e un 67enne di Mozzanica che si trovava alla guida di una Fiat Cubo. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro che si è verificato all’altezza dell’incrocio per Campisico.

Dopo lo schianto le auto sono finite fuori strada: la Fiat Cubo ha terminato la sua corsa in un fossato, mente la Panda è finita nel campo adiacente alla carreggiata.

Due feriti in codice giallo

Immediata la chiamata al 112 che ha inviato sul posto l’automedica e un’ambulanza della Croce verde di Crema allertando, però, anche l’elisoccorso che si è alzato in volo da Milano. La 57enne, è stata stabilizzata sul posto ed è stato poi disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo. Ferito anche il 67enne che è stato invece soccorso e poi trasportato in ambulanza all’ospedale Maggiore di Cremona anche lui in codice giallo.

I rilievi dell’incidente sono stati affidati alla Polizia stradale di Crema che dovrà far luce sulla dinamica del sinistro e appurare le eventuali responsabilità.