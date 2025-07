Schianto in scooter, muore una donna di Cologno

Azzano San Paolo

Ennesima tragedia sulla strada, la vittima è Loretta Maggioni

Una donna di Cologno al Serio, Loretta Maggioni, 51 anni, è morta nel tardo pomeriggio di oggi in un incidente tra un'auto e il suo scooter, avvenuto ad Azzano San Paolo.

L'incidente è avvenuto attorno alle 19 di oggi, martedì 8 luglio, lungo la Cremasca, la strada provinciale che collega Cologno al Serio a Bergamo. All'altezza di Azzano San Paolo, precisamente all'incrocio con via Papa Giovanni XXIII, l'incidente. La donna si è schiantata con il suo scooter contro un'auto condotta da un uomo di 33 anni. Le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche, e l'intervento dei soccorritori purtroppo non ha potuto salvarle la vita. Sono arrivati sul posto con un elicottero dell'elisoccorso, decollato dal Bergamo. Trasportato invece alle Gavazzeni, in codice verde, l'automobilista. Colognese, sposata, la vittima lascia anche due figli.