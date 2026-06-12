Scappa all’Alt dei carabinieri, inseguito e fermato un 19enne senza patente

Inseguito dopo essere scappato dall’Alt dei carabinieri: fermato e trovato senza patente, nei guai un 19enne.

Scappa all’Alt dei carabinieri

La notte dell’11 giugno i carabinieri della Stazione di Pandino hanno denunciato un uomo di 19 anni, con precedenti di polizia a carico, per una fuga pericolosa all’alt e per guida senza patente. Intorno alla mezzanotte, la centrale operativa dei carabinieri di Crema ha ricevuto una telefonata che segnalava un’auto che aveva imboccato piazza Borromeo di Pandino a velocità elevata e in contromano. Dell’auto era stata fornita una descrizione precisa, ma non la targa e la pattuglia di Pandino si era messa alla ricerca, senza esito. Poco dopo è arrivata un’altra segnalazione della stessa auto a forte velocità in via Zara, che ha fornito anche una parte della targa. Riusciti a individuare la targa precisa, i militari hanno cercato il mezzo in questione, intercettandolo in via Circonvallazione e intimando l’Alt.

In fuga a tutta velocità

Ma il conducente non aveva alcuna intenzione di fermarsi e ha ignorato la segnalazione, ha scalato la marcia e si è dato alla fuga a forte velocità verso via Umberto I, inseguito dall’auto di servizio. L’auto ha svoltato improvvisamente e pericolosamente in via Vignola e in altre vie del centro abitato cercando di far perdere le tracce, ma stavano giungendo in supporto altre pattuglie della Radiomobile di Crema e delle Stazioni limitrofe. La pattuglia di Pandino ha tenuto il contatto con il mezzo in fuga fino a Nosadello. Qui, il conducente ha rallentato repentinamente e ha fatto scendere un uomo che è scappato a piedi tra i campi.

Il veicolo è ripartito ad elevata velocità verso Spino d’Adda fino a raggiungere il centro abitato. La pattuglia di Pandino ha perso il contatto visivo, ma tutti gli equipaggi dell’Arma hanno continuato a cercarla in paese. E le ricerche hanno portato al risultato sperato in quanto, poco dopo, la pattuglia della Radiomobile di Crema ha intercettato un uomo che corrispondeva alla descrizione del conducente visto in precedenza alla guida dell’auto in fuga.

Era alla guida senza aver mai conseguito la patente

Bloccato e identificato nel 19enne, ha ammesso di essere scappato perché privo di patente mai conseguita. Dai controlli in banca dati, è emerso che nel dicembre 2024 era stato sanzionato amministrativamente dai Carabinieri di Bagnolo Cremasco per un fatto analogo. L’auto in questione è stata trovata a poche decine di metri dal luogo in cui è stato fermato l’uomo ed è stata sottoposta a sequestro ai fini della confisca. Al termine delle verifiche, il giovane stato denunciato per la fuga pericolosa all’alt e per guida senza patente.