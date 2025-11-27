Rubano Tir carichi di alcolici e dolci da una logistica: recuperato il carico da un milione di euro

E’ successo martedì sera, poco prima della 20. I conducenti hanno abbandonato i mezzi in strada e sono fuggiti nei campi

Due Tir rubati, carichi di merce – anche quella rubata – sono stati intercettati e fermati dai carabinieri di Rivolta e Pandino lungo la Sp 472. I due conducenti sono riusciti a scappare, ma la refurtiva è stata recuperata.

Rubano Tir carichi da una logistica

E’ successo martedì sera, poco prima della 20, quando la pattuglia della stazione di Pandino ha intercettato sulla Sp 472 due camion con targhe rubate che viaggiavano incolonnati. Li hanno seguiti e una pattuglia della stazione di Rivolta si è posizionata nei pressi della Sp 185. Alla vista della pattuglia dei carabinieri a sbarrare la strada, i conducenti dei camion hanno fermato i mezzi pesanti trasversalmente lungo la carreggiata e sono poi scesi fuggendo nei campi riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Motrice e targhe rubate

Le indagini hanno accertato che una motrice era stata rubata in provincia di Piacenza alcuni mesi fa ed erano state poi applicate targhe rubate nei giorni scorsi a Tortona, mentre il rimorchio è risultato rubato alcuni giorni fa in provincia di Pavia. L’altra, invece, non risultava rubata ma portava targhe sottratte sempre a Tortona e il rimorchio era risultato di nazionalità estera e con telaio abraso.

Recuperata la merce per un milione di euro

I due camion erano carichi di merce: uno con circa 30 bancali di bottiglie di alcolici e l’altro con 30 bancali di prodotti dolciari entrambi di marche molto note sul mercato.

Tutta la merce era stata rubata da una logistica della provincia di Alessandria che avrebbe subito l’ingente furto nelle due notti tra sabato e lunedì scorsi. Il carico, del valore al dettaglio di oltre un milione di euro, è stato restituito al responsabile dell’azienda di logistica dalla quale era stato rubato.