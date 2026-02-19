Rubano attrezzi da lavoro dai furgoni, tre denunciati per furto aggravato

Avevano fatto man bassa degli attrezzi di lavoro che si trovavano su tre furgoni parcheggiati in strada, ma sono stati fermati dai carabinieri e denunciati per furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi da scasso. Nei guai sono finiti tre uomini di 25, 30 e 35 anni, pregiudicati e residenti in provincia di Milano.

Fermati per un controllo a Rivolta

A fermarli, la sera del 17 febbraio intorno alle 21, sono stati i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema impegnata nel controllo del territorio. Lungo la Sp 4, in territorio di Rivolta d’Adda la pattuglia ha notato un’auto sospetta con tre soggetti a bordo, l’ha seguita e fermato il veicolo, identificando i tre occupanti che sono apparsi nervosi e cercavano di disturbare l’operato dei militari.

A quel punto è scattata la perquisizione personale e del mezzo: i tre sono stati trovati in possesso di un pc portatile e di sei valigie contenenti attrezzi da lavoro quali trapani, flessibile, avvitatore, set di chiavi di cui i tre non hanno saputo giustificare il possesso. Inoltre, erano in possesso di numerosi arnesi da scasso, ovvero vari cacciaviti, due forbici e un seghetto.

Avevano razziato tre furgoni

I tre sono stati quindi accompagnati in caserma a Crema per approfondire gli accertamenti e lì i militari hanno scoperto che pc e valigette erano stati rubati poco prima da tre furgoni parcheggiati in via Stampa a Rivolta d’Adda. I tre veicoli da lavoro risultavano avere le portiere forzate o i finestrini sfondati. Gli strumenti da scasso sono stati sequestrati, il materiale oggetto di furto è stato restituito ai proprietari e i tre sono stati denunciati per furto aggravato e possesso di arnesi da scasso.