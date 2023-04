Ruba trapani da un cantiere, denunciato

È entrato in un cantiere edile aperto all'interno di una villetta, a Capralba, e ha rubato due trapani demolitori, del valore di circa duemila euro. È stato identificato tramite le telecamere di videosorveglianza comunali, e quindi denunciato, un 39enne italiano ritenuto il responsabile di un furto avvenuto la mattina di lunedì in paese.

Furto a Capralba, denunciato

A denunciare il fatto è stato il titolare dell'azienda edile che da qualche tempo sta lavorando sulla ristrutturazione di un'abitazione a Capralba. Tra le 12 e le 13 di lunedì, durante la pausa pranzo degli operai, qualcuno aveva forzato la finestra del bagno della casa, e aveva preso i due attrezzi, con le relative valigette.

Dopo il sopralluogo e la denuncia, i carabinieri della stazione di Vailate hanno dato avvio alle indagini. Tramite le immagini delle telecamere di sorveglianza è stato possibile ricostruire con esattezza i fatti: un’auto aveva parcheggiato nei pressi dello stabile in ristrutturazione, e da questa era scesa un solo uomo. Le telecamere anche "visto" l’uomo, nel giro di pochi minuti, entrare per due volte nella casa, uscendo ogni volta con una valigia in mano, esattamente quelle contenenti i trapani e tutti i relativi accessori. Poi, ha caricato la refurtiva sull’auto ed è sparito. Tramite il numero di targa i carabinieri hanno identificato l'auto e il suo proprietario: un personaggio ben noto per diversi precedenti penali e di polizia. Dovrà ora rispondere di furto aggravato.