Rivolta d’Adda si unisce: raccolti 7.220 euro per il nuovo parco dell’Oratorio Sant’Alberto

Sette giorni di entusiasmo e partecipazione hanno coinvolto tutta la comunità di Rivolta d’Adda: dalla raccolta fondi per il nuovo parco giochi dell’oratorio al lancio del nuovo sito web, il paese dimostra come unendo le forze si possano trasformare i progetti in realtà.

Una settimana di energia per l’oratorio

Sette giorni che hanno trasformato Rivolta d’Adda e il suo oratorio in un vero e proprio laboratorio di energia e novità. L’ultima sorpresa arriva dalla raccolta fondi per il nuovo parco dell’Oratorio Sant’Alberto: tra la vendita delle t-shirt della fiera di Sant’Apollonia e il pranzo comunitario in oratorio, sono stati raccolti 7.220 euro, molto più di quanto chiunque potesse immaginare.

Un risultato straordinario nato dalla collaborazione tra Simone Robustelli del “Magic Bar” e Davide Morstabilini di “Rivolta Carni”, ma soprattutto dalla generosità di un’intera comunità pronta a fare la differenza.



“È stato qualcosa di incredibile – raccontano Simone e Davide –L’entusiasmo, la partecipazione e la voglia di contribuire a un progetto per i ragazzi del nostro paese hanno fatto la differenza. Questo risultato è di tutti”.

Ringraziamenti e un sogno che diventa realtà

Un ringraziamento speciale va al vicario parrocchiale don Francesco Gandioli, al “Caseificio del Cigno” e all’artista Elisa Yura, autrice dell’opera sulle maglie, ormai diventata un simbolo popolare della fiera.

E adesso il sogno diventa concreto: il nuovo parco giochi non è più solo un progetto, ma un cantiere aperto, un segno tangibile di ciò che una comunità può realizzare quando decide di unirsi.

L’oratorio si rinnova anche online

Ma le sorprese non finiscono qui. L’oratorio si rinnova anche online: è online il nuovo sito Oratorio Rivolta, realizzato gratuitamente e curato da Gianluca Colombi. Qui è possibile seguire le attività di don Gandioli, degli educatori e dei catechisti, scaricare i moduli per il campeggio estivo 2026, leggere in pdf il periodico parrocchiale La Voce di Sant’Alberto e scoprire la storia dell’oratorio e di Palazzo Candiani Celesia.

Il portale permette anche di collegarsi direttamente alle pagine social dedicate dell’oratorio su Facebook e Instagram, oltre a consultare la schermata su Google. Una vera e propria finestra digitale sulla vita di una comunità che sa unire tradizione e innovazione.

In appena una settimana, quindi, Rivolta d’Adda ha dimostrato di avere un volto dinamico, capace di unirsi per il bene comune e guardare avanti: tra parchi nuovi, iniziative solidali e nuovi spazi digitali, la comunità ha scritto un capitolo di orgoglio e partecipazione che non lascia indifferenti.