Ritrovato il 15enne scomparso a Rivolta

E’ stato ritrovato – e sta bene – il 15enne scomparso ieri da Rivolta dove vive con i genitori.

Ritrovato il 15enne scomparso

Il ragazzino è stato rintracciato a Bergamo, a casa di amici dove si era fermato al termine di una festa. Non era la prima volta che si assentava da casa, ma i genitori, non vedendolo rientrare, hanno sporto denuncia e per rintracciare il 15enne era stata attivata un task force con quartier generale al Comune di Rivolta.

