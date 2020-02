Minorenne si allontana da casa, ricerche in corso da stamattina

Un minorenne si allontana da casa, a Rivolta, e scattano le ricerche. Non è la prima volta che i genitori sporgono denuncia, i carabinieri lo stanno cercando.

Minorenne si allontana da casa ma non è la prima volta

Questa mattina i genitori del 15enne si sono recati alla locale stazione dei carabinieri per denunciare l’allontanamento volontario del figlio, che ieri sera non è tornato a casa. Non è la prima volta che accade, i militari lo conoscono bene, nelle precedenti occasioni è sempre rientrato. In queste ore, con l’ausilio dei Vigili del fuoco, stanno cercando di rintracciarlo. Una delle ipotesi è che possa trovarsi con la fidanzata.

“Al momento non so nulla in più – ha chiarito il sindaco Fabio Calvi – mi hanno avvertito i Vigili del fuoco e ho messo a disposizione il Comune come base operativa per la loro unità mobile. Non si sa chi sia il ragazzino, mi hanno parlato di un quindicenne straniero”.

