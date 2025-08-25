Rifiuta etilometro e narcotest, denunciato 27enne a Pandino

Carabinieri

Il giovane è stato fermato dai militari perché con l'auto procedeva zigzagando nel centro del paese

I carabinieri della Stazione di Pandino hanno denunciato per il rifiuto di sottoporsi all’etilometro e al test sull’uso di stupefacenti da parte di chi guida un giovane di 27 anni, con precedenti di polizia a carico.

Etilometro

La mattina del 24 agosto 2025, poco dopo le 10, la pattuglia della Stazione di Pandino, mentre effettuava dei controlli nel centro cittadino, lungo la via Castello, ha notato un’auto con il solo conducente a bordo che non aveva una condotta di guida regolare perché invadeva la corsia opposta di marcia, mettendo a rischio gli utenti della strada. I militari lo hanno immediatamente raggiunto e fermato e, durante l’identificazione, hanno notato che presentava chiari sintomi riconducibili allo stato di ebbrezza ed all’uso di stupefacenti. Infatti, hanno sentito provenire dall’abitacolo un forte odore di alcol e l’uomo aveva difficoltà nel parlare. Per tale motivo, i militari hanno richiesto al 27enne di sottoporsi all’etilometro

Il rifiuto

Il giovane ha però rifiutato di effettuare l’accertamento con l'etilometro. Inoltre, lo hanno invitato a recarsi con loro presso una struttura sanitaria per le analisi cliniche per accertare l’eventuale assunzione di stupefacenti, ma ha rifiutato di eseguire anche questo test. Quindi, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per entrambi i reati e la sua patente di guida è stata ritirata, mentre il veicolo, di proprietà di altri, è stato restituito al proprietario.