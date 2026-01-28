Ricercato, spacciava nel boschetto a Monte Cremasco: arrestato un 26enne

I carabinieri, in abiti civili, si sono appostati riuscendo ad assistere alla cessione di cocaina a un cliente. A quel punto lo hanno fermato, ora è in carcere

Terza operazione antidroga in tre giorni da parte dei Carabinieri della Compagnia di Crema. Infatti, dopo gli arresti avvenuti nei giorni scorsi a Crema e Offanengo, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa e dell’Aliquota Radiomobile di Crema martedì, 26 gennaio 2026, nelle campagne di Monte Cremasco nel corso di un servizio mirato al contrasto alla vendita di stupefacenti, hanno arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di droghe un uomo di 26 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia a carico. Era anche ricercato in quanto a suo carico era pendente un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nel luglio del 2024 per fatti analoghi.

Spacciava nel boschetto lungo la Paullese

L’arresto è scattato in seguito a una segnalazione giunta ai carabinieri riguardante una fiorente attività di spaccio di stupefacenti a Monte Cremasco, nei pressi della SP 415 Paullese, in un boschetto già oggetto di controlli e arresti in passato. Così, martedì, i militari in abiti civili, si sono appostati riuscendo ad assistere di persona alle cessioni di stupefacenti comunicando poi con i colleghi impegnati a bloccare gli acquirenti mentre si allontanavano dopo avere comprato la droga.

E dalle 13.40 è iniziato il viavai di acquirenti. Hanno notato arrivare un uomo alla guida di un’auto. Dopo avere accostato, dalla boscaglia è uscito un uomo che ha effettuato un rapido scambio, poi il mezzo è ripartito. I militari con auto di servizio lo hanno raggiunto e lo hanno fermato. Il conducente del veicolo, un uomo di 50 anni, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina di oltre un grammo, detenuta per uso personale e sequestrata. Nel frattempo, i militari appostati in osservazione hanno capito che chi aveva ceduto la dose era un uomo già ben conosciuto perché oggetto di una precedente indagine e ricercato per una misura cautelare in carcere ancora da eseguire.

Tenta la fuga, ma viene arrestato

Ormai certi dell’attività illecita in corso nel bosco, i militari in abiti civili, supportati dalle pattuglie in uniforme, hanno deciso di intervenire. L’uomo ha provato a scappare nella fitta vegetazione e attraverso un canale, ma dopo poco è stato raggiunto e fermato. E’ stato trovato in possesso di 15 grammi di cocaina, 35 grammi di eroina, 30 grammi di hashish, oltre mille euro in contanti, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, tutto posto sotto sequestro.

E’ stato accompagnato in caserma a Crema dove è stato dichiarato in arresto per spaccio e detenzione di stupefacenti e in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere che aveva a suo carico dal luglio del 2024, ovvero da quando era ricercato a seguito di

un’indagine, condotta per alcuni mesi a partire dal settembre del 2023, per spaccio di stupefacenti nelle aree campestri dei comuni di Monte

Cremasco, Vaiano Cremasco e Dovera. Ma aveva fatto perdere le sue tracce e da un anno e mezzo era ricercato. E’ stato accompagnato in carcere a Cremona e il 27 gennaio il gip del Tribunale di Cremona ha convalidato l’arresto in flagranza, applicando una seconda misura

cautelare in carcere e rinviando l’udienza al prossimo 11 marzo. Il consumatore di cocaina è stato invece segnalato alla Prefettura.