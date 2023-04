Ricercato da un anno per bancarotta fraudolenta, arrestato a Romanengo

Era ricercato da un anno per bancarotta fraudolenta il 50enne arrestato lo scorso 13 aprile dai carabinieri della stazione di Romanengo mentre si trovava seduto al tavolino di un bar del centro. Dovrà scontare una condanna definitiva a cinque anni e dieci mesi di reclusione.

Ricercato da un anno

Nella mattina del 13 aprile i Carabinieri della Stazione di Romanengo hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Brescia, un cittadino italiano di 50 anni, pregiudicato. L’uomo destinatario del provvedimento dovrà scontare una pena a cinque anni e dieci mesi di reclusione relativa a una condanna emessa dal Tribunale di Brescia nel 2011, confermata dalla Corte d’Appello di Brescia nel 2019, divenuta ora esecutiva, per bancarotta fraudolenta commessa nel 2009.

Bancarotta fraudolenta

L’uomo è stato riconosciuto colpevole nell’ambito di un procedimento penale relativo alla gestione della sua ditta individuale per cui era stato indagato nel 2009. Sempre nel 2009 un provvedimento del giudice delegato al fallimento aveva disposto il sequestro di una serie di beni di proprietà dell’uomo. Il procedimento penale ha fatto il suo corso e nel maggio 2011 era arrivata la condanna a cinque anni e dieci mesi di reclusione. Nel 2019 era arrivata la sentenza di appello, poi divenuta definitiva nel 2020.

Trovato seduto al tavolino di un bar

All’inizio del 2022 era stato emesso un provvedimento di carcerazione, ma l’uomo aveva fatto perdere le sue tracce. Probabilmente, si era recato all’estero e, sapendo di essere ricercato, non aveva più fatto rientro a Romanengo. Ieri mattina, verso le 12, i militari della Stazione di Romanengo stavano effettuando i consueti controlli nel centro del paese e, nel passare davanti a un bar, hanno visto un uomo seduto in uno dei tavolini esterni del locale che si trovava tranquillamente tra la gente che affollava il locale e che assomigliava al 50enne ricercato.

Ora è in carcere

Hanno fermato l’auto di servizio, sono scesi e lo hanno immediatamente controllato, verificando che era proprio lui l’uomo che cercavano da oltre un anno perché a suo carico pendeva l’ordine di esecuzione della pena. Per questo motivo è stato dichiarato in arresto e accompagnato in caserma, prima e al carcere di Cremona, poi.