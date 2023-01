Revocato il secondo giorno di sciopero dei benzinai, distributori aperti da ieri sera

I benzinai hanno riaperto con 24 ore di anticipo revocando, di fatto, il secondo giorno di sciopero indetto per protestare contro il nuovo decreto del Governo Meloni. A renderlo noto sono Fegica e Figisc Confcommercio.

La scelta, spiegano, è stata fatta "a favore degli automobilisti, non certo del governo". I gestori degli impianti di benzina avevano scelto di incrociare le braccia dal 24 al 26 gennaio: una mossa per protestare contro il nuovo decreto del governo Meloni, che li obbliga a mostrare - aggiornandolo quotidianamente - il prezzo medio dei carburanti indicato da un apposito bollettino di Roma, accanto a quello della loro attività.

"La mobilitazione resta in piedi - ha detto Roberto Di Vincenzo , presidente della Fegica -. Pur riconoscendo di aver potuto interloquire in maniera costruttiva con il Ministero, che si è speso per diventare un interlocutore propositivo, l'incontro ha confermato il persistere di molte criticità. Anche quest'ultimo ennesimo tentativo di rimediare a una situazione ormai logora, non è riuscito a evidenziare alcun elemento di concretezza che possa consentire anche solo di immaginare interventi sui gravissimi problemi del settore e di contenimento strutturale dei prezzi".

"Le proposte emendative avanzate dal Governo al suo stesso decreto non rimuovono l'intenzione manifesta di individuare i benzinai come i destinatari di adempimenti confusi, controproducenti oltreché chiaramente accusatori. Appare ormai chiaro - hanno aggiunto - che ogni tentativo di consigliare al Governo ragionevolezza e concretezza non può o non vuole essere raccolto. Per questa ragione anche insistere nel proseguire nell'azione di sciopero, utilizzata per ottenere ascolto dal Governo, non ha più alcuna ragione di essere".