Covid-19, quattro nuovi casi a Treviglio ieri

Quattro nuovi casi a Treviglio, uno a Romano, zero tra Caravaggio, Rivolta e Pandino. Questi i dati di ieri sulla diffusione del Covid-19 nei centri principali della Bassa bergamasca e dell’Alto cremasco. QUI i dati del 3 gennaio.

A livello regionale

Riprende a scendere, intanto, l’indice di positività regionale, che ieri era al 10,5%. A fronte di pochissimi tamponi processati (sono i dati del lunedì, capita spesso dopo i weekend) sono 863 i nuovi positivi in Regione, di cui 38 in provincia di Bergamo. Il totale è di 8.161 tamponi effettuati. Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-5) e nei reparti (-40). I decessi sono stati 27.

I nuovi casi per provincia

Milano: 243 di cui 89 a Milano città;

Bergamo: 38;

Brescia: 302;

Como: 37;

Cremona: 18;

Lecco: 21;

Lodi: 9;

Mantova: 66;

Monza e Brianza: 73;

Pavia: 29;

Sondrio: 0;

Varese: 14.

TORNA ALLA HOME