Covid-19, i dati di oggi: zero casi a Treviglio, due a Caravaggio

Pochissimi casi di Covid-19, nelle ultime 24 ore, si sono registrati nei centri principali della Bassa bergamasca e dell’Alto cremasco. L’incremento quotidiano di nuovi tamponi positivi è infatti nullo a Treviglio, con zero nuovi casi. Un solo nuovo caso invece a Romano, due a Caravaggio, uno a Rivolta e zero a Pandino.

Intanto, all’ospedale di Treviglio è ufficialmente partita, con un giorno di anticipo, la campagna vaccinale anti-Covid-19

Pochi tamponi, aumenta la % di positività

A livello regionale diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-2) e nei reparti (-26). A fronte di 13.209 tamponi effettuati sono 1.709 i nuovi positivi (12,9%), dato ancora in aumento. I guariti/dimessi sono 728 e i decessi, nelle ultime 24 ore sono stati 36. In terapia intensiva attualmente ci sono 489 persone positive al Covid, e 3.267 ricoverate nei reparti.

I nuovi casi per provincia

Milano: 361 di cui 140 a Milano città;

Bergamo: 34;

Brescia: 206;

Como: 330;

Cremona: 60;

Lecco: 21;

Lodi: 7;

Mantova: 87;

Monza e Brianza: 55;

Pavia: 64;

Sondrio: 47;

Varese: 408.

