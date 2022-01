Fiori per le vittime del treno di Pioltello, quattro anni fa

Quattro anni da Pioltello

Nessuna cerimonia pubblica, anche in quest'anniversario, sarà possibile. Tuttavia, a Capralba e a Caravaggio i sindaci Damiano Cattaneo e Claudio Bolandrini ricorderanno le tre vittime, e le centinaia di feriti dell'incidente, in una serie di eventi dedicati. Questa mattina, alle sei, i due primi cittadini hanno deposto una composizione floreale alla stazione di Capralba, per poi prendere il treno delle 6.20 - lo stesso che deragliò alle porte di Pioltello - per scendere a Caravaggio e lasciare un mazzo di fiori anche nei pressi delle pietre d'inciampo installate negli scorsi anni a memoria della strage. Si è poi celebrata una messa, in parrocchiale.

"Sono semplici gesti per esprimere ai famigliari il nostro immutato cordoglio e a quanti viaggiavano su quel treno solidarietà" ha commentato Bolandrini. L'urgenza, quattro anni dopo, resta quella della verità. "A distanza di quattro anni continuiamo a chiedere sia fatta piena luce sulle responsabilità di quanto accaduto e sia sempre garantita la sicurezza dei viaggiatori" ha scritto il sindaco in un post sulla propria pagina Facebook.