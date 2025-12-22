Proteggere le biodiversità: Parco del Serio e Fipsas insieme per il contenimento del pesce siluro

L'ente con sede a Romano e la Fipasas hanno unito le forze per contrastare l'avanzata di una specie pericolosa per la biodiversità del fiume

Si sono concluse anche quest’anno le attività di contenimento del pesce siluro (Silurus glanis), specie ittica alloctona invasiva, presente anche nel fiume Serio, al centro di un progetto di salvaguardia della biodiversità finanziato da Regione Lombardia attraverso il Parco. Le attività sono state finalizzate alla tutela della biodiversità nell’area protetta e nei suoi ambienti acquatici, al fine di favorire la ricolonizzazione del fiume da parte delle specie ittiche native autoctone.

“Caccia” al siluro

Nelle attività volte al contenimento del siluro nel Serio, è stato impiegato esclusivamente personale specializzato, che ha rimosso sia i siluri, che altre specie alloctone ormai presenti nelle acque del Serio, con modalità selettive e conservative nei confronti delle altre specie ittiche autoctone. Centrale, in questo, è stato il supporto della F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee), grazie alla sottoscrizione di una convenzione tra la sezione di Cremona presieduta da Giuseppe Mazzoleni Ferracini e il Parco del Serio. La Fipsas, infatti, dispone di risorse scientifiche e tecniche specifiche all’organizzazione di questo tipo di attività sperimentate con successo anche negli anni precedenti.

Quanto al siluro, com’è noto si tratta di un pesce di grandi dimensioni, che non ha predatori naturali e che esercita un’attività invasiva e predatoria sulle altre specie ittiche, alterando l’equilibrio biologico della fauna acquatica, fanno sapere dalla Fipsas, pertanto il proseguimento delle attività di contenimento della sua diffusione è fondamentale per tutelare lo stato di conservazione della fauna ittica autoctona nel fiume Serio.

“Il pesce siluro rappresenta una minaccia alla tutela della biodiversità negli ambienti acquatici e per questo motivo Regione Lombardia finanzia i diversi Parchi Regionali fluviali come il nostro che ha beneficiato nel corso dell’ultimo triennio di un finanziamento per ognuno dei tre anni. Il tratto maggiormente compromesso è purtroppo quello più a sud, nel territorio di Montodine, dove la risalita dei pesci dal fiume Adda provoca un continuo ingresso di nuovi individui nel Serio. Così come lo sfioratore del canale Vacchelli posto a monte di Crema permette l’ingresso del pesce siluro nelle acque del Serio. L’analisi dei dati sui prelievi effettuati – dice il presidente Basilio Monaci – evidenzia la presenza di siluri di diverse dimensioni, dimostrando una forte capacità riproduttiva della specie, anche se nel Serio sono ancora presenti specie di grande interesse come il pigo, il luccio padano, il vairone, la sanguinerola e seppur con piccole popolazioni la lasca”.

Le criticità del Serio

Nel fiume Serio tuttavia permangono altri problemi relativi alla quantità e alla qualità delle acque, ed è proprio per questo che l’Ente presieduto da Basilio Monaci sta cercando di contrastare gli inquinamenti promuovendo miglioramenti nei diversi impianti di depurazione, ma anche vigilando e segnalando con le proprie GEV in collaborazione con i Carabinieri Forestali e la Guardie Ittiche Fipsas, i vari casi di scarichi abusi che ancora si verificano periodicamente.