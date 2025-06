Prende a calci l'auto della fidanzata, 25enne denunciato

Dovrà rispondere dell'accusa di danneggiamento aggravato un 25enne denunciato dai carabinieri per aver preso a calci, in preda alla furia, l'auto della fidanzata 20enne. E' successo lunedì scorso, in piena notte, a Segnano nel cremasco.

Un’esplosione di rabbia e la carrozzeria dell’auto finita a pezzi. Notte di ordinaria follia, lunedì scorso, quando intorno alle 4, un giovane operaio 25enne di Sergnano ha perso completamente il controllo e si è scagliato a calci e pugni contro l’auto della fidanzata, una ragazza di 20 anni residente a Casale Cremasco. I carabinieri della Stazione di Camisano sono intervenuti prontamente, e al termine delle prime indagini hanno deferito il giovane in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona, con l’accusa di danneggiamento aggravato.

Il diverbio, probabilmente, è stato di natura passionale

Secondo le prime ricostruzioni, all’origine del gesto ci sarebbero motivi di natura passionale. Una lite tra i due sarebbe degenerata fino a sfociare in un gesto impulsivo e violento da parte del giovane operaio. La vettura della ragazza ha riportato diversi danni visibili alla carrozzeria, colpita con furia cieca mentre nel quartiere ancora dormivano tutti. Gli inquirenti stanno ora cercando di chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e le cause scatenanti. Non si esclude che possano emergere ulteriori elementi legati al contesto relazionale tra i due giovani.