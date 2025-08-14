Infrastrutture

Ponte sull'Adda, l'avvio del cantiere slitta ancora

La nuova data di inizio lavori è fissata per il 18 agosto, ma sul progetto continuano a pesare disagi organizzativi e problemi comunicativi

Ponte sull'Adda, l'avvio del cantiere slitta ancora
Rivolta d'Adda
Pubblicato:

Nuovo slittamento - il terzo - per l’atteso intervento di messa in sicurezza del ponte sul fiume Adda, infrastruttura di competenza della Provincia di Cremona. La nuova data di inizio lavori è fissata per il 18 agosto 2025, ma sul progetto continuano a pesare disagi organizzativi e problemi comunicativi.

Ponte sull'Adda, slittano i lavori

A segnalare la criticità è l’Amministrazione comunale di Rivolta d’Adda, che sin dall’inizio non è stata coinvolta né informata preventivamente sull’organizzazione dell’intervento. A far scattare l’allarme, per il Comune, sono state soltanto la cartellonistica stradale e le notizie apparse sulla stampa.

Una modalità operativa che, come sottolineano dal municipio, ha reso complesso il coordinamento operativo e comunicativo, con conseguenti disagi per la cittadinanza, che non ha potuto contare su informazioni tempestive e dettagliate. Una situazione segnalata più volte alla Provincia, affinché venisse presa in carico con la dovuta attenzione.

In seguito alle sollecitazioni dell’Amministrazione, la Provincia ha riconosciuto le difficoltà emerse e ha garantito l’attivazione di un canale di aggiornamento diretto e più rapido, proprio per migliorare il coordinamento tra enti e ridurre l’impatto sul territorio e sui cittadini.

“L’Amministrazione auspica che, per il futuro, ogni intervento sul territorio possa essere preceduto da un confronto collaborativo tra gli enti coinvolti - hanno precisato la vicesindaca Marianna Patrini e il consigliere delegato alla viabilità Stefano Carioni - a garanzia di una gestione più efficace e condivisa, nel diretto interesse della cittadinanza”.

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Registrazione 15/2021 Tribunale di Bergamo del 23/06/2021
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Davide D'Adda
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Redazione Viale Vittorio Veneto, 1 Treviglio (Bg)
  • Email redazione@primatreviglio.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151