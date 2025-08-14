Ponte sull'Adda, l'avvio del cantiere slitta ancora

Infrastrutture

La nuova data di inizio lavori è fissata per il 18 agosto, ma sul progetto continuano a pesare disagi organizzativi e problemi comunicativi

Nuovo slittamento - il terzo - per l’atteso intervento di messa in sicurezza del ponte sul fiume Adda, infrastruttura di competenza della Provincia di Cremona. La nuova data di inizio lavori è fissata per il 18 agosto 2025, ma sul progetto continuano a pesare disagi organizzativi e problemi comunicativi.

Ponte sull'Adda, slittano i lavori

A segnalare la criticità è l’Amministrazione comunale di Rivolta d’Adda, che sin dall’inizio non è stata coinvolta né informata preventivamente sull’organizzazione dell’intervento. A far scattare l’allarme, per il Comune, sono state soltanto la cartellonistica stradale e le notizie apparse sulla stampa.

Una modalità operativa che, come sottolineano dal municipio, ha reso complesso il coordinamento operativo e comunicativo, con conseguenti disagi per la cittadinanza, che non ha potuto contare su informazioni tempestive e dettagliate. Una situazione segnalata più volte alla Provincia, affinché venisse presa in carico con la dovuta attenzione.

In seguito alle sollecitazioni dell’Amministrazione, la Provincia ha riconosciuto le difficoltà emerse e ha garantito l’attivazione di un canale di aggiornamento diretto e più rapido, proprio per migliorare il coordinamento tra enti e ridurre l’impatto sul territorio e sui cittadini.