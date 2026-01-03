Ponte sul Serio: via ai lavori di messa in sicurezza, tempi ridotti e mobilità garantita

Aggiudicato l’appalto per l’adeguamento statico e sismico lungo la SP 12 tra Sergnano e Casale Cremasco-Vidolasco

La Provincia di Cremona ha concluso l’iter di gara per i lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico del ponte sul fiume Serio, lungo la SP 12 tra Sergnano e Casale Cremasco-Vidolasco.

L’avvio del progetto e l’aggiudicazione dei lavori

Entra nel vivo il progetto di adeguamento statico e miglioramento sismico del ponte sul fiume Serio, lungo la strada provinciale 12 “Sergnano–Camisano“, nel tratto compreso tra Sergnano e Casale Cremasco-Vidolasco. La Provincia di Cremona ha infatti concluso la fase di aggiudicazione dell’appalto, aprendo ufficialmente la strada all’avvio dei lavori, che dureranno meno del previsto.

Gli interventi strutturali e il rispetto del valore storico

L’intervento interesserà principalmente l’impalcato del ponte: sono previste opere di riparazione sulle travi e sulla soletta per garantire condizioni di transito pienamente sicure. Verranno inoltre sostituiti gli apparecchi di appoggio, dotandoli di specifici fine corsa, e rinnovati i giunti di dilatazione in corrispondenza delle pile e delle spalle. Dalle verifiche tecniche effettuate non sono inoltre emerse criticità strutturali rilevanti sulle murature delle pile e delle spalle, che non saranno quindi oggetto di interventi strutturali. Su questi elementi si procederà esclusivamente con lavori di restauro conservativo dei fregi architettonici, nel rispetto del valore storico e paesaggistico del manufatto.

Appalto, tempi ridotti e impatto sulla mobilità

Il progetto esecutivo era stato approvato in una prima fase nel novembre 2024, ma l’entrata in vigore, a fine dicembre, del Decreto Legislativo n. 209/2024 ha reso necessario un aggiornamento della documentazione di gara. Il Capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto sono stati quindi ri-approvati nel giugno 2025, insieme alla scelta della procedura aperta per l’affidamento dei lavori, gestita tramite la piattaforma “Sintel” di Regione Lombardia e basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La gara si è conclusa con l’aggiudicazione al «Raggruppamento Temporaneo di Imprese» composto da “Suardi Spa”, “Impresa Edile De Carli Andrea Srl”. e “Favini Costruzioni Srl”, che ha presentato un ribasso del 15,85% sull’importo a base d’asta. Il valore complessivo del contratto ammonta a 988.839,51 euro, al netto dell’Iva. Grazie all’offerta migliorativa, i tempi di realizzazione sono stati ridotti: i lavori dovranno essere completati in 294 giorni, contro i 420 previsti inizialmente. Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la passerella ciclo-pedonale, che resterà aperta per 245 giorni sull’intera durata del cantiere, limitando così l’impatto sulla mobilità quotidiana.