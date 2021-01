Piste da sci, si riapre il 18 gennaio

Buona notizia per gli amanti dello sci (e per gli operatori del settore), che a causa dell’emergenza sanitaria e del conseguente lockdown natalizio hanno dovuto rinunciare alle vacanze sulla neve. Il Governo ha dato il via libera per riaprire le piste (già abbondantemente innevate) dal 18 gennaio 2021.

Approvato il protocollo

“Oltre all’approvazione del protocollo (per cui aspettiamo la definitiva validazione del Comitato tecnico scientifico) avevamo chiesto una data certa per permettere all’intero mondo della montagna invernale di prepararsi a dovere – ha spiegato l’assessora regionale allo Sport Martina Cambiaghi in una nota congiunta con gli assessori delle altre Regioni e Provincie autonome interessate – Grazie al lavoro di squadra iniziato in commissione Turismo finalmente ce l’abbiamo: il 18 gennaio. Ora si può ripartire in sicurezza”.

