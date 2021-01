Piloni: “Nessuna punizione: Lombardia in zona rossa perché lo dicono i numeri”

“La Lombardia sarà zona rossa non per qualche ‘punizione’, ma perché lo dicono i numeri. Perché la medicina di territorio è stata fortemente indebolita. Perché la campagna antinfluenzale è stata un fallimento. Perché le attività di tracciamento si sono allentate. Perché sul trasporto pubblico non si è investito come si sarebbe dovuto e potuto”.

Così il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni commenta la decisione del governo di riportare la Lombardia in zona rossa e le relative polemiche, dopo le dichiarazioni del presidente Attilio Fontana che stamattina ha parlato di una “punizione” nei confronti della nostra Regione da parte di Roma.