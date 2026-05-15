Piazza Cavour, stop alla sosta selvaggia: in arrivo i pilomat nel centro storico

Il Comune punta a migliorare sicurezza e vivibilità della piazza con nuovi dissuasori mobili, videosorveglianza e il rafforzamento della Polizia locale

Nel centro storico di Vailate arriva una stretta contro la sosta selvaggia. In piazza Cavour saranno installati due pilomat per limitare l’accesso delle auto e riportare ordine in una delle aree più frequentate del paese. L’intervento, previsto entro l’estate, rientra in un piano più ampio dedicato alla sicurezza urbana che comprende anche nuove telecamere e il potenziamento della polizia locale.

I pilomat contro il caos nel centro storico

Nel cuore del centro storico arriva una stretta contro la sosta selvaggia. In piazza Cavour saranno installazioni due pilomat, i dissuasori mobili destinati a limitare l’accesso delle auto e a restituire ordine, sicurezza e tranquillità a uno degli spazi pubblici più frequentati del paese. Una risposta attesa da tempo dai residenti e dai commercianti della zona, esasperati da un fenomeno che in alcune giornate trasforma la piazza in un parcheggio improvvisato. Auto ovunque, manovre azzardate e traffico fuori controllo hanno infatti compromesso negli ultimi mesi la vivibilità dell’area storica, mettendo a rischio anche la sicurezza di pedoni e famiglie.

L’obiettivo del Comune entro l’estate

L’intervento, però, richiederà ancora qualche settimana. A confermarlo è stato il sindaco Andrea Trevisan, che ha fissato l’obiettivo “entro l’estate”. L’Amministrazione comunale è già al lavoro insieme alla soprintendenza per definire gli ultimi aspetti tecnici e autorizzativi dell’operazione, considerata particolarmente delicata vista la collocazione nel centro storico.

Sicurezza urbana: più telecamere e nuovi agenti

I pilomat rappresentano soltanto uno dei tasselli di un piano più ampio dedicato alla sicurezza urbana. Sul tavolo ci sono infatti anche il potenziamento della videosorveglianza e il rafforzamento dell’organico della Polizia locale, oggi ridotto al solo comandante Fausto Tovo (risultato vincitore di un bando per un posto come comandante a Brignano, ndr) dopo il trasferimento di un’agente in un altro Comune. Proprio durante il Consiglio comunale di fine aprile, il sindaco aveva annunciato l’intenzione di assumere un nuovo agente. Parallelamente, il Comune punta ad ampliare il sistema di telecamere presenti sul territorio. Un investimento che, secondo l’Amministrazione, avrebbe già dato risultati: gli impianti esistenti hanno infatti consentito di identificare le responsabilità di alcuni danni al patrimonio pubblico.