Perde il controllo dell’auto e finisce in un canale, grave un 57enne

Il conducente è stato soccorso in eliambulanza e trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso

Ha perso il controllo della sua auto, forse a causa di un malore, ed è finito fuori strada. E’ successo ieri, lunedì 2 marzo 2026, a Pandino. A restare ferito, in modo grave, un 57enne soccorso in eliambulanza.

Fuori strada con l’auto

La richiesta di soccorso è scattata intorno alle 19.40. Il 57enne stava percorrendo via Padre Marcellino, quando ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada, terminando la sua corsa in un canale adiacente, in quel momento privo d’acqua e sbattendo contro un ostacolo. Sarà compito degli agenti della Polizia Stradale, giunti sul posto per i rilievi, ricostruire dettagliatamente l’accaduto. Insieme a loro anche le squadre dei Vigili del Fuoco di Cremona per mettere in sicurezza l’intera area.

Soccorso in eliambulanza

Le sue condizioni sono parse subito gravi, come riportato dai dati dell’AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza). Il personale sanitario della Croce bianca di Rivolta, giunto tempestivamente sul posto, ha infatti richiesto l’intervento dell’elisoccorso decollato da Como, che ha poi trasportato il ferito all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso.