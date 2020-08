Per ritrovare il corpo di Sabrina al vaglio del pm anche le immagini del satellite

Omicidio Sabrina Beccalli, per ritrovare il corpo della 39enne di Crema al vaglio del pm Lisa Saccaro anche le immagini del satellite: la stessa tecnica usata anche nel caso di Viviana Parisi e del figlio Gioele.

Omicidio Sabrina: al vaglio del pm le immagini del satellite

A quasi due settimane dalla scomparsa di Sabrina Beccalli, la procura di Cremona sta valutando l’acquisizione delle immagini satellitari per cercare di trovare tracce utili al rinvenimento del cadavere della donna. La tecnica, usata anche nel caso di Viviana Parisi e del figlio Gioele, si basa sulla scansione geografica del territorio e il confronto dei fotogrammi acquisiti a fine di rilevare modifiche a livello del suolo.

Le tracce di sangue

Dopo il vertice tenutosi nella mattina di giovedì gli inquirenti non hanno lasciato trapelare nulla. Ma sono stati confermati gravi indizi accusatori nei confronti di Alessandro Pasini, 45 anni, in carcere a Cremona con l’accusa di omicidio volontario e distruzione di cadavere. Gli ultimi sopralluoghi dei Ris di Parma, all’interno dell’abitazione dell’uomo, hanno infatti rilevato tracce di sangue su un paio di ciabatte del 45enne.

Indagato per crollo di costruzioni

Tracce di sangue erano state rinvenute anche n’abitazione della ex fidanzata di Pasini, ritenuta dagli inquirenti il luogo del delitto. Pasini è stato indagato anche per il reato di crollo di costruzioni. Secondo gli inquirenti, infatti, l’uomo per far sparire anche ogni tipo di traccia dell’omicidio della 39enne avrebbe tagliato il tubo del gas della casa della ex, con l’intenzione di far saltare tutto in aria.

Pasini si dichiara innocente e ha affermato di aver bruciato il corpo della donna insieme al veicolo dopo averla trovata morta, dopo un festino a base di droga.

Oggi la fiaccolata

Oggi alle 21 è in programma una fiaccolata per Sabrina Beccalli: un’iniziativa ideata da alcune amiche con il supporto del parroco di San Bernardino, don Lorenzo Roncali, per ricordare la donna.

