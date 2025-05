Per Giulia Colombi arriva un bronzo (che vale oro) nel beach volley

Terzo posto, tanta soddisfazione e un successo che racconta molto più di una semplice medaglia: è così che Giulia Colombi ha lasciato il segno al meeting nazionale Special Olympics di Lodi, conquistando il bronzo nel torneo di beach volley unificato con la sua squadra Eunike di Albisola Superiore.

Giulia brilla al meeting nazionale Special Olympics

Una medaglia che brilla non solo per il risultato sportivo, ma per tutto ciò che rappresenta: impegno, inclusione, passione e voglia di mettersi alla prova. Giulia, trent’anni, atleta speciale, è originaria di Rivolta d’Adda, ma da qualche anno vive in Liguria con i genitori Raffaella Bonazzoli e Flavio Colombi, allenatore ben conosciuto nel panorama calcistico locale. Insieme a lei, alla Faustina di Lodi, sono scese in campo squadre da tutta Italia, tra cui No Limits di Lodi, Libertà e Coraggio di Pinerolo, Passpartout di Arezzo e Super Boys & Girls di Montecatini. La sua squadra ha centrato il terzo gradino del podio al termine di una competizione intensa, ma piena di entusiasmo, come da vero spirito Special Olympics.

"Per me lo sport significa impegnarsi e raggiungere gli obiettivi migliorandosi – racconta Giulia emozionata - Fare nuove amicizie e vedere città. Mi sono divertita in quest’ultima gara perché mi piace molto giocare a pallavolo".

Ora la testa ai Giochi nazionali di nuoto

E lo spirito degli Special Olympics è proprio questo: unire, valorizzare, far emergere talenti e storie uniche come quella di Giulia, che da sempre partecipa con energia e cuore a diverse discipline. Ma dopo il bel risultato di Lodi, la giovane atleta non si ferma: è già in preparazione per la prossima avventura, quella dei Giochi Nazionali di Nuoto, in programma a Verona dal 30 maggio al 2 giugno. Un’altra sfida, un’altra occasione per dare il massimo, magari aggiungendo una nuova medaglia a una bacheca che conta ben più del metallo: conta i sorrisi, la forza e la voglia di superare ogni limite.