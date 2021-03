Paullese chiusa per tre notti, occhio alle deviazioni

Stop alla circolazione nel tratto milanese: per tre notti, Paullese chiusa per lavori fra Caleppio di Settala e Conterico.

Paullese chiusa

E’ quanto deciso da Città metropolitana milanese in vista della ripartenza dei lavori per il raddoppio della provinciale, che resterà chiusa dalle 20 alle 6 del mattino dopo. Le chiusure cadranno nei giorni di martedì 30, mercoledì 31 marzo e giovedì 1 aprile, terminando all’alba di venerdì 2.

Lavori nel tratto Settala-Conterico

Il tratto interessato è quello compreso tra la rotonda di Conterico, vicino a Zelo Buon Persico e quella di via don Minzoni, a Caleppio di Settala. Le prime opere, già iniziate sul finire dell’estate 2020, riprenderanno dallo spostamento dei sottoservizi, nella speranza che i pendolari – cremaschi e non solo – possano vedere completato il raddoppio dell’ex statale 415 in tempi brevi.

Percorsi alternativi

Non sono previsti particolari disagi al traffico, visto che i cantieri lavoreranno in notturna. Tuttavia, sono stati stabiliti i percorsi alternativi per i mezzi pesanti che, nonostante la zona rossa, continueranno a spostarsi lungo l’asse di collegamento fra le province di Milano e Cremona. Il tracciato designato prevede il passaggio dalla circonvallazione di Paullo.

Tratto Zelo-Spino

Nessuna novità relativamente ai lavori sul tratto Zelo Buon Persico-Spino, dove è previsto l’agognato raddoppio del ponte sul fiume Adda, comprensivo della riqualificazione del ponte originale, attualmente dismesso, che diventerà un percorso ciclabile e di accesso al parco per i veicoli in dotazione alle guardie ecologiche.

