Uova di Pasqua solidali: “Gli amici di Nicole ODV” in campo per i piccoli pazienti di Treviglio

In vista della Pasqua, Gli amici di Nicole ODV promuove una speciale raccolta fondi con le uova di Pasqua solidali: un gesto semplice che permetterà di acquistare quattro lettini elettrici per i bambini ricoverati in Pediatria all’Ospedale di Treviglio.

Il cuore grande de Gli amici di Nicole

Trasformare una storia di dolore in un progetto capace di aiutare tanti altri bambini. È questo lo spirito che anima “Gli amici di Nicole ODV”, l’associazione nata nel ricordo di Nicole, una bambina venuta al mondo prematuramente a sole 24 settimane e scomparsa a causa della broncodisplasia polmonare, la più importante complicanza respiratoria della prematurità.

Oggi quella storia diventa impegno concreto. In occasione della Pasqua, l’associazione ha lanciato la campagna delle uova di Pasqua solidali per sostenere la Pediatria dell’Ospedale di Treviglio.

L’obiettivo è chiaro e misurabile: raccogliere fondi per acquistare quattro lettini elettrici da degenza destinati ai bambini ricoverati. Le uova, al latte e fondente, sono da 350 grammi e possono essere prenotate con una donazione minima di dieci euro.

Un gesto semplice, che diventa però un aiuto concreto per migliorare la quotidianità dei piccoli pazienti e del personale sanitario.

“Vogliamo continuare a sostenere l’ospedale anche con altre donazioni, come pannolini e strumentazione medica, in base alle reali necessità del reparto”, spiega la presidente Rachele Ravara.

Una rete di persone al fianco dei bambini e delle loro famiglie

Ma la raccolta di Pasqua è solo una parte di un progetto molto più ampio. L’associazione, infatti, nasce con l’obiettivo di offrire un supporto concreto e umano ai genitori dei bambini ricoverati in terapia intensiva neonatale, aiutandoli ad affrontare un percorso spesso lungo, faticoso e carico di incertezze.

Accanto alla presidente, lavora un direttivo profondamente legato alla storia dell’associazione (contrariamente a quanto indicato nell’articolo cartaceo su cui è stato riportato un refuso): il vicepresidente Mario De Geri, il tesoriere Giancarlo Cecchinelli, papà di Nicole, la segretaria Roberta Brambilla e i consiglieri Simone Capuano, Alyson Canegrati e Martina Libretti.

Dietro ogni uovo di Pasqua, dunque, non c’è soltanto una raccolta fondi, ma un messaggio forte: rendere gli ospedali luoghi più accoglienti e sostenere, con piccoli grandi gesti, le famiglie che ogni giorno affrontano la fragilità della nascita prematura.