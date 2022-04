Parte da Bergamo il roadshow di E-VAI: domani il test-drive

Tecnologia

Domani, mercoledì 20 aprile, la società incontrerà gli stakeholder orobici al Palazzo della Provincia, in via Torquato Tasso 8 a Bergamo.

Il roadshow di E-VAI, il car sharing "fuori dal comune", parte da Bergamo. Mercoledì 20 aprile, con inizio alle ore 11, la società del Gruppo FNM che offre soluzioni innovative di mobilità individuale, condivisa e sostenibile a cittadini, turisti e aziende incontrerà gli stakeholder orobici al Palazzo della Provincia, in via Torquato Tasso 8.

E-Vai, il car sharing elettrico del gruppo FNM

Ad aprire i lavori, dopo il saluto del sindaco di Azzano San Paolo e rappresentante di Anci Bergamo, Paolo De Luca, sarà Gianni Martino, Amministratore delegato di E-VAI, che illustrerà come il servizio di car sharing elettrico, grazie all'infrastrutturazione di ricarica dei veicoli elettrici, può migliorare concretamente la mobilità dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni a tutto vantaggio della sostenibilità ambientale, della riduzione dei costi grazie alla condivisione, del collegamento su scala regionale fino alle frazioni, del supporto al turismo e della condivisione dei costi fissi tra più utenti.

E-VAI permette inoltre il collegamento con gli aeroporti, le principali stazioni e il capoluogo della propria provincia . E proprio per questo motivo la società di car sharing vuole avvicinarsi al territorio creando un momento di confronto con i Comuni, gli imprenditori e tutti gli stakeholder per illustrare i principi, i vantaggi e il percorso verso una mobilità sempre più sostenibile. Nel corso dell'incontro sono inoltre previsti i contributi di Gianluigi Piccinini, presidente di Ressolar, e Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord. L'assessore all'Ambiente e alla Mobilità di Bergamo, Stefano Zenoni, invece, porterà la sua testimonianza di come è stato usato il servizio di car sharing dal Comune e cittadini in questi primi due anni dall'attivazione del servizio.

Test drive in centro a Bergamo

Prima dell'incontro, tra le ore 10 e le ore 11, le persone interessate potranno partecipare anche a un test drive per toccare con mano la qualità del servizio di E-VAI; verificare il valore economico e sociale della condivisione e della circolarità; comprendere come la mobilità sia la chiave per creare inclusività sociale tra le persone; scoprire come il servizio sia adatto alle città, ma anche ai piccoli centri abitati e a tutta la comunità.

La tappa di Bergamo è la prima di un roadshow che nel corso dell'anno toccherà tutti i capoluoghi lombardi proprio per rafforzare la collaborazione e il dialogo con tutte le istituzioni e le persone interessate ad intraprendere la sfida della mobilità sostenibile.

Per partecipare all'incontro di mercoledì 20, con inizio alle ore 11 al Palazzo della Provincia, gli interessati devono prenotarsi su marketing@netweek.it specificando se desiderano anche aderire al test drive in programma dalle ore 10 alle ore 11.