Pannelli isolanti gettati nella roggia: cantine allagate e irrigazione bloccata

"È stato un pomeriggio da incubo": è così che molti sergnanesi hanno commentato la giornata di mercoledì scorso a Sergnano, dove un episodio di abbandono illecito di rifiuti ha messo in ginocchio l’intero sistema idrico del centro abitato. Una grande quantità di pannelli isolanti edili è stata scaricata abusivamente nella roggia Guadazzolo, proprio nel tratto che attraversa il paese sotto la ex statale 591, provocandone l’ostruzione e la successiva esondazione.

Rifiuti nella roggia

Il risultato: cantine allagate, irrigazioni interrotte e ritardi nella gestione dei turni dell’acqua. Tra gli spazi colpiti, anche il seminterrato del bar "L’Incontro", uno dei luoghi simbolo della socialità locale. L’allarme è scattato intorno alle 13, quando alcuni residenti hanno notato il livello anomalo dell’acqua e hanno subito lanciato la segnalazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cremona, con due squadre impegnate fino alle 17 in operazioni di pompaggio e messa in sicurezza. Ma la risposta non è arrivata solo dalle autorità: agricoltori, volontari e cittadini si sono mobilitati per rimuovere manualmente i materiali e liberare il canale.

Decisivo l’intervento di alcuni residenti, tra cui Ernesto Zaghen, Fabrizio Pavesi, Mauro Pavesi e il "super volontario" Maurizio Tresoldi.

"Grazie al loro intervento il materiale è stato rimosso e l'acqua, necessaria per l'irrigazione dei campi, è potuta riprendere a scorrere senza ulteriori danni" ha dichiarato il sindaco Mauro Giroletti , presente durante tutte le operazioni e che, nei giorni scorsi, ha lanciato un durissimo appello: "Quei pannelli non dovevano essere lì. Chi li ha scaricati è un criminale. Episodi del genere non devono essere più tollerati". La Polizia locale e i Vigili del fuoco hanno redatto un verbale dell'accaduto ma, per ora, gli autori restano ignoti.

Giroletti: "L'ambiente è patrimonio di tutti"

Il sindaco ha poi chiesto il coinvolgimento diretto della cittadinanza.