Pandino, il Comune interviene per calmierare le rette del Cre

Pandino, al via il Centro ricreativo estivo. A calmierare i prezzi gonfiati dalle necessità legate al Covid sarà il Comune.

Cre, la presentazione al Castello

Lunedì alle 21 nell’arena esterna del Castello Visconteo, si terrà la presentazione del Cre 2020, da parte della società Sodexo aggiudicataria del servizio per conto del Comune. Si terrà dal 20 luglio al 28 agosto, per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni, nei locali della scuola primaria.

Tempo pieno e tempo parziale

Due le opzioni per le famiglie: tempo pieno, dalle 8:30 alle 16:30, o tempo parziale, dalle 8 alle 13, senza pasto. I costi sono rispettivamente di 85 e 50 euro a settimana: si tratta di cifre già calmierate dall’Amministrazione, che per garantire il servizio erogherà un grosso incentivo diviso per fasce d’età.

€ 185,00 fascia 3-5 anni full-time

€ 115,00 fascia 6-11 anni full-time

€ 90,00 fascia 12-14 anni full-time

€ 140,00 fascia 3-5 anni part-time

€ 90,00 fascia 6-11 anni part-time

€ 70,00 fascia 3-5 anni part-time

“Con il centro ricreativo estivo l’Amministrazione vuole offrire ai bambini e ragazzi la voglia di stare in compagnia e divertirsi e alle famiglia un servizio di conciliazione vita-lavoro” ha commentato l’assessore Francesco Vanazzi.

